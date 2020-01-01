Snapdragon 670 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 173K
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +1%
347
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +2%
1322
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +4%
179998
173287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Kirin 950
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 600
|Midgard
|Частота GPU
|700-750 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|350 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM670
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|-
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