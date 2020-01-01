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Snapdragon 670 против Kirin 955

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 119K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • На 25% выше частота процессора (2500 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +20%
1322
Kirin 955
1100
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +51%
179998
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 700-750 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 350 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM670 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 -

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