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Snapdragon 670 против Dimensity 900

Snapdragon 670
VS
Dimensity 900
Snapdragon 670
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 9 – 429K vs 229K
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • На 23% выше пропускная способность памяти (18.4 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 670
vs
Dimensity 900

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 670
229940
Dimensity 900 +87%
429840
CPU 68036 115686
GPU 56579 119156
Memory 42223 80995
UX 62116 106823
Total score 229940 429840
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 670
1327
Dimensity 900 +65%
2189
Image compression 77.1 Mpixels/s -
Face detection 9.44 images/s -
Speech recognition 24.5 words/s -
Machine learning 20.1 images/s -
Camera shooting 9.32 images/s -
HTML 5 0.61 Mnodes/s -
SQLite 386.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 700-750 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 48
FLOPS 350 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 18.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM670 MT6877
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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