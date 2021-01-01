Snapdragon 670 против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 9 – 429K vs 229K
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 23% выше пропускная способность памяти (18.4 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|68036
|115686
|GPU
|56579
|119156
|Memory
|42223
|80995
|UX
|62116
|106823
|Total score
|229940
|429840
GeekBench 5
Single-Core Score
351
Dimensity 900 +111%
739
Multi-Core Score
1327
Dimensity 900 +65%
2189
|Image compression
|77.1 Mpixels/s
|-
|Face detection
|9.44 images/s
|-
|Speech recognition
|24.5 words/s
|-
|Machine learning
|20.1 images/s
|-
|Camera shooting
|9.32 images/s
|-
|HTML 5
|0.61 Mnodes/s
|-
|SQLite
|386.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|700-750 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|48
|FLOPS
|350 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 18.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM670
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|Сайт MediaTek Dimensity 900
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1