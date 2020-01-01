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Snapdragon 670 против Helio G35

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 110K
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +99%
350
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +32%
1322
Helio G35
999
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +60%
177622
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 700-750 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 350 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM670 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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