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Snapdragon 670 против Helio P22

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Показывает в 8.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 98K
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +122%
347
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +75%
1322
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +83%
179998
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 700-750 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 350 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM670 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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