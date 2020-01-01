Snapdragon 670 против Helio P23
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 103K
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества MediaTek Helio P23
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +129%
350
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +54%
1322
856
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +71%
177622
103919
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|700-750 МГц
|770 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|350 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1500 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.93 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Август 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM670
|MT6763V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|Сайт MediaTek Helio P23
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