Snapdragon 670 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 177K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +17%
350
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
Helio P70 +6%
1395
AnTuTu Benchmark 8
177622
Helio P70 +8%
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|700-750 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|350 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM670
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|Сайт MediaTek Helio P70
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