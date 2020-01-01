Snapdragon 670 против Snapdragon 439
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Показывает в 7.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 88K
- Выше частота графического ускорителя (на 67%)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 670 +98%
350
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 670 +63%
1322
810
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +100%
177622
88825
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|700-750 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|350 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM670
|SDM439
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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