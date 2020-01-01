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Snapdragon 670 против Snapdragon 636

Snapdragon 670
Snapdragon 670
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 670 (с графикой Adreno 615) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Показывает на 90% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 177K vs 148K
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 670 +19%
177622
Snapdragon 636
148783

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 670 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 615 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 700-750 МГц 720 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 350 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Октябрь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM670 SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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6 (75%)
2 (25%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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