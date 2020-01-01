Snapdragon 675 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 170K
- На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
427
Apple A9 +27%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +39%
1401
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +22%
207848
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2000 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|700-750 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|-
|192
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM675
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|-
Опрос
17 (65.4%)
9 (34.6%)
Всего проголосовало: 26
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