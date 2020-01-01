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Snapdragon 675 против Kirin 950

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 206K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 72% выше пропускная способность памяти (25.6 против 14.9 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 675 +24%
427
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +9%
1410
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +19%
206768
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 700-750 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 328.2 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM675 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 -

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Комментарии

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