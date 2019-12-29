Snapdragon 675 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 207K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 675 +9%
427
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +1%
1401
1392
AnTuTu Benchmark 8
207848
Kirin 970 +13%
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|700-750 МГц
|746 МГц
|Ядер
|-
|12
|FLOPS
|-
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM675
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
7 (30.4%)
16 (69.6%)
Всего проголосовало: 23
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