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Snapdragon 675 против Kirin 970

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 207K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +1%
1401
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675
207848
Kirin 970 +13%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 512 КБ
Кэш L2 256 КБ 2 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 700-750 МГц 746 МГц
Ядер - 12
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM675 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
7 (30.4%)
16 (69.6%)
Всего проголосовало: 23

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Максим 29 декабря 2019 20:00
Привет, у меня honor 10 и он в антуту набирает в обычном режиме 210000,а в проиводительном 255000 баллов
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Root 29 декабря 2019 20:25
Вы наверное тестировали в 8-й версии Антуту? У нас пока только результаты 7-й версии.
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