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Snapdragon 675 против Dimensity 1000

Snapdragon 675
VS
Dimensity 1000
Snapdragon 675
Dimensity 1000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.87 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 9 – 437K vs 251K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 675
vs
Dimensity 1000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 675
251529
Dimensity 1000 +74%
437338
CPU 93334 141266
GPU 30604 146104
Memory 46335 84463
UX 81472 69537
Total score 251529 437338
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 675
1379
Dimensity 1000 +108%
2864
Image compression 97.2 Mpixels/s -
Face detection 14.6 images/s -
Speech recognition 26.8 words/s -
Machine learning 23.2 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 1.92 Mnodes/s -
SQLite 507.1 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 1 FPS -
Score 307 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Dimensity 1000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 64 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 11 нм 7 нм
TDP 6 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G77 MP9
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 700-750 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 328.2 Гфлопс 800 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29.87 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM675 MT6889
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт MediaTek Dimensity 1000

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