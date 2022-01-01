Snapdragon 675 против Dimensity 1000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Dimensity 1000 (Mali-G77 MP9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.87 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 9 – 437K vs 251K
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|93334
|141266
|GPU
|30604
|146104
|Memory
|46335
|84463
|UX
|81472
|69537
|Total score
|251529
|437338
GeekBench 5
Single-Core Score
418
Dimensity 1000 +60%
670
Multi-Core Score
1379
Dimensity 1000 +108%
2864
|Image compression
|97.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.6 images/s
|-
|Speech recognition
|26.8 words/s
|-
|Machine learning
|23.2 images/s
|-
|Camera shooting
|14.4 images/s
|-
|HTML 5
|1.92 Mnodes/s
|-
|SQLite
|507.1 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|97%
|-
|Graphics test
|1 FPS
|-
|Score
|307
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Dimensity 1000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|64 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|7 нм
|TDP
|6 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali-G77 MP9
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|700-750 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|9
|Шейдерных блоков
|96
|144
|FLOPS
|328.2 Гфлопс
|800 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29.87 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM675
|MT6889
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|Сайт MediaTek Dimensity 1000
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