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Snapdragon 675 против Dimensity 700

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 203K
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 675
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 675
203954
Dimensity 700 +40%
286122
CPU 89639 -
GPU 28104 -
Memory 43782 -
UX 37767 -
Total score 203954 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 675
1397
Dimensity 700 +24%
1727
Image compression 97.2 Mpixels/s -
Face detection 14.6 images/s -
Speech recognition 26.8 words/s -
Machine learning 23.2 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 1.92 Mnodes/s -
SQLite 507.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 7 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 700-750 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 328.2 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM675 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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