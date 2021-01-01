Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 675 vs Helio G25 – что лучше?

Snapdragon 675 против Helio G25

Snapdragon 675
VS
Helio G25
Snapdragon 675
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Показывает в 7.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 238K vs 94K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 675
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 675 +152%
238590
Helio G25
94631
CPU 112395 36605
GPU 56069 12376
Memory 34800 24580
UX 28600 20429
Total score 238590 94631
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 675 +213%
426
Helio G25
136
Multi-Core Score
Snapdragon 675 +194%
1402
Helio G25
477
Image compression 97.2 Mpixels/s -
Face detection 14.6 images/s -
Speech recognition 26.8 words/s -
Machine learning 23.2 images/s -
Camera shooting 14.4 images/s -
HTML 5 1.92 Mnodes/s -
SQLite 507.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 700-750 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 328.2 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM675 MT6762G
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт MediaTek Helio G25

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 675 vs Snapdragon 730G
2. Snapdragon 675 vs Snapdragon 665
3. Snapdragon 675 vs Helio G95
4. Snapdragon 675 vs Dimensity 700
5. Snapdragon 675 vs Snapdragon 710
6. Helio G25 vs Snapdragon 720G
7. Helio G25 vs Exynos 9611
8. Helio G25 vs Helio P22
9. Helio G25 vs Helio G90T
10. Helio G25 vs Snapdragon 460

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G25 с Snapdragon 675, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры