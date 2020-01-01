Snapdragon 675 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Показывает в 6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 90%) баллов в AnTuTu 8 – 206K vs 109K
- Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 675 +143%
427
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +40%
1410
1006
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +90%
206768
109082
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|12 нм
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|700-750 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|328.2 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM675
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|Сайт MediaTek Helio G35
Опрос
28 (93.3%)
2 (6.7%)
Всего проголосовало: 30