Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 675 vs Helio G90T – что лучше?

Snapdragon 675 против Helio G90T

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 207K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 675
427
Helio G90T +16%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675
1401
Helio G90T +17%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675
207848
Helio G90T +39%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 700-750 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM675 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт MediaTek Helio G90T

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
65 (30.2%)
150 (69.8%)
Всего проголосовало: 215

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G90T с Snapdragon 675, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях