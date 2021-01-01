Snapdragon 675 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 203K
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|89639
|-
|GPU
|28104
|-
|Memory
|43782
|-
|UX
|37767
|-
|Total score
|203894
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
420
Multi-Core Score
1402
|Image compression
|97.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|14.6 images/s
|-
|Speech recognition
|26.8 words/s
|-
|Machine learning
|23.2 images/s
|-
|Camera shooting
|14.4 images/s
|-
|HTML 5
|1.92 Mnodes/s
|-
|SQLite
|507.1 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|8 нм
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|700-750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|328.2 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM675
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1