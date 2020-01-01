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Snapdragon 675 против Snapdragon 632

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 120K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +72%
207848
Snapdragon 632
120542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 128 КБ
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 700-750 МГц 600-650 МГц
Количество ALU - 96
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем X12 LTE X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM675 SDM632
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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Комментарии

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