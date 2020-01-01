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Snapdragon 675 против Snapdragon 650

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Snapdragon 650
Snapdragon 650

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 675 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Snapdragon 650

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 16 КБ
Кэш L2 256 КБ 256 КБ
Техпроцесс 11 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 510
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 700-750 МГц 600 МГц
Количество ALU - 128
FLOPS - 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon V56
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, VP8
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE X8
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM675 MSM8956
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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