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Snapdragon 675 против Snapdragon 660

Snapdragon 675
Snapdragon 675
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 157K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +32%
207848
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 675 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 700-750 МГц 850 МГц
Количество ALU - 128
FLOPS - 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2018 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM675 SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 675 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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50 (52.1%)
46 (47.9%)
Всего проголосовало: 96

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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