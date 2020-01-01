Snapdragon 675 против Snapdragon 670
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 675 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
- Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 207K vs 177K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 675 +22%
427
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 675 +6%
1401
1322
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 675 +17%
207848
177622
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|10 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Adreno 615
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|700-750 МГц
|700-750 МГц
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|-
|350 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2018 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM675
|SDM670
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 675
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670
Опрос
18 (64.3%)
10 (35.7%)
Всего проголосовало: 28
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