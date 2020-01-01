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Snapdragon 678 против A10 Fusion

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 17% выше частота процессора (2340 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 217K
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678
445
A10 Fusion +76%
785
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
A10 Fusion +1%
1411
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
A10 Fusion +16%
252981

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 64 КБ
Кэш L2 256 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 11 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 96 196
FLOPS 354 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -

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Комментарии

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