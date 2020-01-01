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Snapdragon 678 против A11 Bionic

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 217K
  • На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678
445
A11 Bionic +111%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
A11 Bionic +69%
2365
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
A11 Bionic +47%
319605

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 64 КБ
Кэш L2 256 КБ 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 6 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 354 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -

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Комментарии

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