Snapdragon 678 против A12 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
72
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 408K vs 238K
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|97104
|129259
|GPU
|41456
|148052
|Memory
|48230
|56934
|UX
|48145
|63018
|Total score
|238888
|408136
GeekBench 5
Single-Core Score
523
A12 Bionic +118%
1138
Multi-Core Score
1499
A12 Bionic +97%
2949
|Image compression
|-
|131.35 Mpixels/s
|Face detection
|-
|17.45 images/s
|Speech recognition
|-
|70.4 words/s
|Machine learning
|-
|58.9 images/s
|Camera shooting
|-
|17.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.17 Mnodes/s
|SQLite
|-
|670.45 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|41 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|24 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|14 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|48 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 10
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и A12 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|16 КБ
|128 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Apple A12 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|354 Гфлопс
|560 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM678
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 678
|-
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2