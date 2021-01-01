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Snapdragon 678 против A12 Bionic

Snapdragon 678
VS
A12 Bionic
Snapdragon 678
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A12 Bionic
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 408K vs 238K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Показывает на 58% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 678
vs
A12 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 678
238888
A12 Bionic +71%
408136
CPU 97104 129259
GPU 41456 148052
Memory 48230 56934
UX 48145 63018
Total score 238888 408136

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 678
523
A12 Bionic +118%
1138
Multi-Core Score
Snapdragon 678
1499
A12 Bionic +97%
2949
Image compression - 131.35 Mpixels/s
Face detection - 17.45 images/s
Speech recognition - 70.4 words/s
Machine learning - 58.9 images/s
Camera shooting - 17.75 images/s
HTML 5 - 3.17 Mnodes/s
SQLite - 670.45 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 41 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 14 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 48 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 16 КБ 128 КБ
Кэш L2 256 КБ 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 354 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 678 -

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