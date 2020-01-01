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Snapdragon 678 против Apple A9

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 170K
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678
445
Apple A9 +24%
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678 +40%
1400
Apple A9
1001
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +28%
217188
Apple A9
170021

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 96 192
FLOPS 354 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -

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Комментарии

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