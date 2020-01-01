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Snapdragon 678 против Kirin 710A

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 159K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +39%
445
Kirin 710A
319
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678 +20%
1400
Kirin 710A
1169
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +36%
217188
Kirin 710A
159937

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 256 КБ
Кэш L2 256 КБ 512 КБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 354 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 -

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Комментарии

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