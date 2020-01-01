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Snapdragon 678 против Kirin 820

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 820
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 377K vs 217K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678
445
Kirin 820 +45%
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
Kirin 820 +76%
2464
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
Kirin 820 +74%
377501

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 7 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G57 MP6
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 354 Гфлопс 579 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 -

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Комментарии

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