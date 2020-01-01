Snapdragon 678 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
45
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 820
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 377K vs 217K
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- Показывает на 64% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Kirin 820 +45%
646
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Kirin 820 +76%
2464
AnTuTu Benchmark 8
217188
Kirin 820 +74%
377501
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|7 нм
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali-G57 MP6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|354 Гфлопс
|579 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Март 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM678
|-
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