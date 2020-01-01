Snapdragon 678 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
- Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- На 93% выше пропускная способность памяти (28.8 против 14.9 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +16%
445
383
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Kirin 960 +15%
1613
AnTuTu Benchmark 8
217188
217454
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|1037 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|354 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM678
|-
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