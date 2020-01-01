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Snapdragon 678 против Kirin 960

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (11 против 16 нанометров)
  • Показывает на 26% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 93% выше пропускная способность памяти (28.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +16%
445
Kirin 960
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
Kirin 960 +15%
1613
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
Kirin 960
217454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 64 КБ
Кэш L2 256 КБ 4 МБ
Техпроцесс 11 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G71 MP8
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 354 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -

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