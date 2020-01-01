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Snapdragon 678 против Kirin 970

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 217K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +15%
445
Kirin 970
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678 +2%
1400
Kirin 970
1373
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
Kirin 970 +8%
234732

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ 512 КБ
Кэш L2 256 КБ 2 МБ
Техпроцесс 11 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 6 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 96 192
FLOPS 354 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио - 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -

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