Snapdragon 678 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
- На 18% выше частота процессора (2360 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 234K vs 217K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +15%
445
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678 +2%
1400
1373
AnTuTu Benchmark 8
217188
Kirin 970 +8%
234732
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|11 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|6 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|96
|192
|FLOPS
|354 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|-
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM678
|-
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2