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Snapdragon 678 против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 678
VS
Kirin 990 (4G)
Snapdragon 678
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 83%) баллов в AnTuTu 8 – 437K vs 238K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 678
vs
Kirin 990 (4G)

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 678
238888
Kirin 990 (4G) +83%
437410
CPU 97104 138017
GPU 41456 145170
Memory 48230 98516
UX 48145 55324
Total score 238888 437410

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 678
1499
Kirin 990 (4G) +105%
3080
Image compression - 148.7 Mpixels/s
Face detection - 23.9 images/s
Speech recognition - 54.1 words/s
Machine learning - 55.8 images/s
Camera shooting - 28.2 images/s
HTML 5 - 3.13 Mnodes/s
SQLite - 797.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 41 FPS
[Low]		 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 41 FPS
[Ultra]
Fortnite 24 FPS
[Low]		 29 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 55 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 14 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 48 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10
1080 x 2400		 Huawei Mate 30 Pro
1146 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ 512 КБ
Техпроцесс 11 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 16
Шейдерных блоков 96 256
FLOPS 354 Гфлопс 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 678 Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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