Snapdragon 678 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
48
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
60
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
- Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 425K vs 238K
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|97104
|139377
|GPU
|41456
|133940
|Memory
|48230
|77188
|UX
|48145
|66447
|Total score
|238888
|425140
GeekBench 5
Single-Core Score
523
Kirin 985 +32%
689
Multi-Core Score
1499
Kirin 985 +74%
2607
Игры
|PUBG Mobile
|41 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|Fortnite
|24 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|54 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|14 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|48 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 10
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|7 нм
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|8
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|354 Гфлопс
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM678
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 678
|-
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