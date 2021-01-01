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Snapdragon 678 против Kirin 985

Snapdragon 678
VS
Kirin 985
Snapdragon 678
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 985
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Показывает на 84% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 425K vs 238K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 678
vs
Kirin 985

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 678
238888
Kirin 985 +78%
425140
CPU 97104 139377
GPU 41456 133940
Memory 48230 77188
UX 48145 66447
Total score 238888 425140

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 678
523
Kirin 985 +32%
689
Multi-Core Score
Snapdragon 678
1499
Kirin 985 +74%
2607

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 41 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 54 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 14 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 48 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 7 нм
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 8
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 354 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM678 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 678 -

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