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Snapdragon 678 против Dimensity 720

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Dimensity 720
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
Преимущества MediaTek Dimensity 720
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 295K vs 217K
  • На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
Dimensity 720 +21%
1700
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
Dimensity 720 +36%
295013

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 7 нм
TDP 6 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G57 MC3
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 800 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 96 48
FLOPS 354 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 MT6853V
Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 720

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Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 678 или Snapdragon 675
2. MediaTek Dimensity 720 или HiSilicon Kirin 980
3. MediaTek Dimensity 720 или Qualcomm Snapdragon 765G
4. MediaTek Dimensity 720 или Qualcomm Snapdragon 710
5. MediaTek Dimensity 720 или Samsung Exynos 9611
6. MediaTek Dimensity 720 или Helio G80

Комментарии

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