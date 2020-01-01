Snapdragon 678 против Dimensity 800U
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Dimensity 800U ( Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 217K
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- На 15% выше пропускная способность памяти (17.07 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Dimensity 800U +42%
630
Geekbench 5 (многоядерный)
1400
Dimensity 800U +36%
1910
AnTuTu Benchmark 8
217188
Dimensity 800U +49%
322656
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|11 нм
|7 нм
|TDP
|6 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 612
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|800 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|96
|48
|FLOPS
|354 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 16МП, 1x 25МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|-
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Август 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM678
|-
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
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