Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 678 vs Helio G70 – что лучше?

Snapdragon 678 против Helio G70

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 195K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678 +24%
445
Helio G70
359
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678 +8%
1400
Helio G70
1292
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +11%
217188
Helio G70
195193

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ 320 КБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 820 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 354 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 -
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G и Snapdragon 678
2. Qualcomm Snapdragon 712 и MediaTek Helio G70
3. MediaTek Helio P70 и Helio G70
4. Qualcomm Snapdragon 710 и MediaTek Helio G70
5. Qualcomm Snapdragon 660 и MediaTek Helio G70
6. MediaTek Helio G90 и Helio G70

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G70 с Snapdragon 678, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях