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Snapdragon 678 против Helio G90

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Helio G90
Helio G90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества MediaTek Helio G90
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 217K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 678
445
Helio G90 +16%
517
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 678
1400
Helio G90 +18%
1649
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678
217188
Helio G90 +4%
225854

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Helio G90

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 12 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Mali-G76 MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 800 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 354 Гфлопс 172.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 MT6785
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G90

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Комментарии

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