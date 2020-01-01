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Snapdragon 678 против Snapdragon 630

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Snapdragon 630
Snapdragon 630

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 630 (Adreno 508). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 117K
  • На 40% выше пропускная способность памяти (14.9 против 10.66 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +85%
217148
Snapdragon 630
117454

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Snapdragon 630

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ 1 МБ
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 508
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 800 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 354 Гфлопс 163 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 10.66 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 642
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 SDM630
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 630

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Комментарии

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