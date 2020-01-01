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Snapdragon 678 против Snapdragon 636

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Показывает на 92% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 148K
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +46%
217188
Snapdragon 636
148984

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 6 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 800 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 354 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE X12
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 SDM636
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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