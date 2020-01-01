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Snapdragon 678 против Snapdragon 662

Snapdragon 678
Snapdragon 678
VS
Snapdragon 662
Snapdragon 662

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 678 (с графикой Adreno 612) и Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 179K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 678 +21%
217188
Snapdragon 662
179039

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 678 и Snapdragon 662

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 11 нм 11 нм
TDP 6 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 612 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 800 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 354 Гфлопс 272 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП, 1x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 LTE X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM678 SM615
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 662

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Комментарии

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