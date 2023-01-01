Snapdragon 680 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
49
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 302K vs 271K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|80369
|94978
|GPU
|49250
|92122
|Memory
|63380
|41888
|UX
|76547
|72094
|Total score
|271775
|302524
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
377
A10 Fusion +107%
782
Multi-Core Score
Snapdragon 680 +10%
1559
1417
|Image compression
|-
|65.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.2 images/s
|Speech recognition
|-
|26.1 words/s
|Machine learning
|-
|27.5 images/s
|Camera shooting
|-
|14.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|427.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|2 FPS
|15 FPS
|Score
|441
|2583
Игры
|PUBG Mobile
|59 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|23 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|65 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|62 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|26 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 1.05 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2400 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|128
|192
|FLOPS
|243 Гфлопс
|172 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Apple M10
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM6225
|APL1W24
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|-
Опрос
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