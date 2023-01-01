Snapdragon 680 против A10 Fusion VS Snapdragon 680 A10 Fusion Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 16 нанометров) Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже

Более новый - выпущен на 5 лет и 3 месяца позже Имеет на 4 ядра больше

Имеет на 4 ядра больше Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Выше частота графического ускорителя (на 6%) На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)

На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с) Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A10 Fusion Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 302K vs 271K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 271775 A10 Fusion +11% 302524 CPU 80369 94978 GPU 49250 92122 Memory 63380 41888 UX 76547 72094 Total score 271775 302524 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 377 A10 Fusion +107% 782 Multi-Core Score Snapdragon 680 +10% 1559 A10 Fusion 1417 Image compression - 65.5 Mpixels/s Face detection - 10.2 images/s Speech recognition - 26.1 words/s Machine learning - 27.5 images/s Camera shooting - 14.3 images/s HTML 5 - 1.83 Mnodes/s SQLite - 427.2 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 441 A10 Fusion +486% 2583 Stability 99% 62% Graphics test 2 FPS 15 FPS Score 441 2583

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A10 Fusion

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 2x 2.34 ГГц – Hurricane

2x 1.05 ГГц – Zephyr Количество ядер 8 4 Частота 2400 МГц 2340 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 3 МБ Кэш L3 - 4 МБ Техпроцесс 6 нм 16 нм Количество транзисторов - 3.3 млрд. TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 PowerVR GT7600 Архитектура Adreno 600 Rogue Частота GPU 950 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 128 192 FLOPS 243 Гфлопс 172 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Apple M10 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 Qualcomm MDM9645M Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 4.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2016 года Класс Бюджетный Флагман Номер модели SM6225 APL1W24 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 -