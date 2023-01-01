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Snapdragon 680 против A11 Bionic

Snapdragon 680
VS
A11 Bionic
Snapdragon 680
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 9 – 403K vs 271K
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680
271775
A11 Bionic +49%
403655
CPU 80369 124988
GPU 49250 147976
Memory 63380 61076
UX 76547 66430
Total score 271775 403655
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 680
377
A11 Bionic +145%
924
Multi-Core Score
Snapdragon 680
1559
A11 Bionic +50%
2341
Image compression - 122.9 Mpixels/s
Face detection - 21.6 images/s
Speech recognition - 35.8 words/s
Machine learning - 39.5 images/s
Camera shooting - 21 images/s
HTML 5 - 3.15 Mnodes/s
SQLite - 767.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 680
441
A11 Bionic +676%
3420
Stability 99% 71%
Graphics test 2 FPS 20 FPS
Score 441 3420

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 243 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Apple M10
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM6225 APL1W72
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 -

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