Snapdragon 680 против A11 Bionic VS Snapdragon 680 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров) Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A11 Bionic В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 9 – 403K vs 271K

Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 9 – 403K vs 271K Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 271775 A11 Bionic +49% 403655 CPU 80369 124988 GPU 49250 147976 Memory 63380 61076 UX 76547 66430 Total score 271775 403655 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 377 A11 Bionic +145% 924 Multi-Core Score Snapdragon 680 1559 A11 Bionic +50% 2341 Image compression - 122.9 Mpixels/s Face detection - 21.6 images/s Speech recognition - 35.8 words/s Machine learning - 39.5 images/s Camera shooting - 21 images/s HTML 5 - 3.15 Mnodes/s SQLite - 767.9 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 441 A11 Bionic +676% 3420 Stability 99% 71% Graphics test 2 FPS 20 FPS Score 441 3420

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 1.42 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 3 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 243 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Apple M10 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года Класс Бюджетный Флагман Номер модели SM6225 APL1W72 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 -