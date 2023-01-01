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Snapdragon 680 против A12 Bionic

Snapdragon 680
VS
A12 Bionic
Snapdragon 680
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 531K vs 271K
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
A12 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680
271775
A12 Bionic +96%
531342
CPU 80369 145514
GPU 49250 197436
Memory 63380 73728
UX 76547 110833
Total score 271775 531342
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 680
377
A12 Bionic +197%
1120
Multi-Core Score
Snapdragon 680
1559
A12 Bionic +88%
2930
Image compression - 132.8 Mpixels/s
Face detection - 14.5 images/s
Speech recognition - 67.8 words/s
Machine learning - 54.1 images/s
Camera shooting - 14.6 images/s
HTML 5 - 3.27 Mnodes/s
SQLite - 745 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 680
441
A12 Bionic +1084%
5223
Stability 99% 69%
Graphics test 2 FPS 31 FPS
Score 441 5223

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 950 МГц 1125 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 243 Гфлопс 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X11 Intel XMM 7560
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2018 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM6225 APL1W81
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 -

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