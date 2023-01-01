Snapdragon 680 против A12 Bionic VS Snapdragon 680 A12 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A12 Bionic Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с) Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 531K vs 271K

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 531K vs 271K Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Выше частота графического ускорителя (на 18%) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 271775 A12 Bionic +96% 531342 CPU 80369 145514 GPU 49250 197436 Memory 63380 73728 UX 76547 110833 Total score 271775 531342 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 377 A12 Bionic +197% 1120 Multi-Core Score Snapdragon 680 1559 A12 Bionic +88% 2930 Image compression - 132.8 Mpixels/s Face detection - 14.5 images/s Speech recognition - 67.8 words/s Machine learning - 54.1 images/s Camera shooting - 14.6 images/s HTML 5 - 3.27 Mnodes/s SQLite - 745 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 441 A12 Bionic +1084% 5223 Stability 99% 69% Graphics test 2 FPS 31 FPS Score 441 5223

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и A12 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 2x 2.49 ГГц – Vortex

4x 1.6 ГГц – Tempest Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 2490 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов - 6.9 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Apple A12 Bionic GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 950 МГц 1125 МГц Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 243 Гфлопс 560 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети Модем X11 Intel XMM 7560 Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2018 года Класс Бюджетный Флагман Номер модели SM6225 APL1W81 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 -