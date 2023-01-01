Snapdragon 680 против Dimensity 6020 VS Snapdragon 680 Dimensity 6020 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц) Преимущества MediaTek Dimensity 6020 Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 352K vs 271K

Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 352K vs 271K Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 271775 Dimensity 6020 +30% 352744 CPU 80369 - GPU 49250 - Memory 63380 - UX 76547 - Total score 271775 352744 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 377 Dimensity 6020 +60% 603 Multi-Core Score Snapdragon 680 1559 Dimensity 6020 +13% 1757

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 441 Dimensity 6020 н/д Stability 99% - Graphics test 2 FPS - Score 441 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Dimensity 6020

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм 7 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2 Архитектура Adreno 600 Valhall Частота GPU 950 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 128 32 FLOPS 243 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 - Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.1 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Март 2023 года Класс Бюджетный Бюджетный Номер модели SM6225 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт MediaTek Dimensity 6020