Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 680 vs Dimensity 6020 – что лучше?

Snapdragon 680 против Dimensity 6020

Snapdragon 680
VS
Dimensity 6020
Snapdragon 680
Dimensity 6020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 9 – 352K vs 271K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
Dimensity 6020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680
271775
Dimensity 6020 +30%
352744
CPU 80369 -
GPU 49250 -
Memory 63380 -
UX 76547 -
Total score 271775 352744
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 2 FPS -
Score 441 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Dimensity 6020

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 243 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Март 2023 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM6225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт MediaTek Dimensity 6020

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Dimensity 700 против Dimensity 6020
2. Snapdragon 695 против Dimensity 6020
3. Dimensity 1080 против Dimensity 6020
4. Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 6020
5. Exynos 1330 против Dimensity 6020
6. Helio G88 против Snapdragon 680
7. Helio G99 против Snapdragon 680
8. Helio G96 против Snapdragon 680
9. Exynos 1330 против Snapdragon 680
10. Helio G80 против Snapdragon 680
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 6020 с Snapdragon 680, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры