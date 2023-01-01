Snapdragon 680 против Dimensity 7200 VS Snapdragon 680 Dimensity 7200 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 680 Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity Преимущества MediaTek Dimensity 7200 В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)

В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с) Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 268K

Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 268K Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров) Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)

На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 680 268784 Dimensity 7200 +198% 802255 CPU 82218 - GPU 50002 - Memory 67147 - UX 69303 - Total score 268784 802255 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 680 377 Dimensity 7200 +127% 856 Multi-Core Score Snapdragon 680 1568 Dimensity 7200 +48% 2313

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 680 442 Dimensity 7200 н/д Stability 99% - Graphics test 2 FPS - Score 442 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 59 FPS

[Medium] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 23 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 65 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 62 FPS

[Medium] - Genshin Impact 26 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Redmi Note 11

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Dimensity 7200

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)

4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715

6x 2 ГГц – Cortex-A510 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2800 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Техпроцесс 6 нм 4 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Mali-G610 MC4 Архитектура Adreno 600 Valhall 2 Частота GPU 1114 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 96 - Версия Vulcan 1.1 1.2 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 MediaTek APU 650 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 21 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 4700 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.1 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Февраль 2023 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6225 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт MediaTek Dimensity 7200