Snapdragon 680 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 802K vs 268K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|82218
|-
|GPU
|50002
|-
|Memory
|67147
|-
|UX
|69303
|-
|Total score
|268784
|802255
GeekBench 5
Single-Core Score
377
Dimensity 7200 +127%
856
Multi-Core Score
1568
Dimensity 7200 +48%
2313
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|442
|-
Игры
|PUBG Mobile
|59 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|23 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|65 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|62 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|26 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|1114 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|96
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|6400 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6225
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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