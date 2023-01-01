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Snapdragon 680 против Dimensity 9000 Plus

Snapdragon 680
VS
Dimensity 9000 Plus
Snapdragon 680
Dimensity 9000 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 9000 Plus (Mali-G710 MC10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 9000 Plus
  • Набирает существенно больше (в 4.3 раз) баллов в AnTuTu 9 – 1150K vs 268K
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (3200 против 2400 МГц)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
Dimensity 9000 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680
268784
Dimensity 9000 Plus +328%
1150327
CPU 82218 291317
GPU 50002 430867
Memory 67147 218270
UX 69303 206140
Total score 268784 1150327
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 86%
Graphics test 2 FPS 56 FPS
Score 442 9446

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Dimensity 9000 Plus

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 1024 КБ
Кэш L2 - 3.5 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G710 MC10
Архитектура Adreno 600 Valhall 3
Частота GPU 1114 МГц -
Вычислительных блоков 2 10
Шейдерных блоков 96 512
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц 3750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 60 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 320МП, 3x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 390 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.1 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Июль 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт MediaTek Dimensity 9000 Plus

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