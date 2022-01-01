Snapdragon 680 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
13
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
21
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 268K vs 89K
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio A22
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|81885
|32854
|GPU
|48510
|4504
|Memory
|64789
|29199
|UX
|71783
|22008
|Total score
|268310
|89107
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 680 +131%
374
162
Multi-Core Score
Snapdragon 680 +190%
1568
541
|Image compression
|-
|21.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.32 images/s
|Speech recognition
|-
|9.3 words/s
|Machine learning
|-
|5.34 images/s
|Camera shooting
|-
|2.22 images/s
|HTML 5
|-
|0.56 Mnodes/s
|SQLite
|-
|141.75 Krows/s
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|2 FPS
|-
|Score
|443
|-
Игры
|PUBG Mobile
|59 FPS
[Medium]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|23 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|65 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|62 FPS
[Medium]
|-
|Genshin Impact
|26 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Helio A22
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|600 МГц
|660 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|-
|42.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM6225
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|Сайт MediaTek Helio A22
Опрос
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