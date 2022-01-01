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Snapdragon 680 против Snapdragon 660

Snapdragon 680
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 680
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Меньший размер транзистора (6 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 268K vs 209K
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.9 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680 +28%
268310
Snapdragon 660
209524
CPU 81885 72014
GPU 48510 35497
Memory 64789 41094
UX 71783 59683
Total score 268310 209524
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 88.7 Mpixels/s
Face detection - 12 images/s
Speech recognition - 24.1 words/s
Machine learning - 18.3 images/s
Camera shooting - 11 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 487.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% 96%
Graphics test 2 FPS 2 FPS
Score 443 374

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 59 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 23 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 65 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 62 FPS
[Medium]		 -
Genshin Impact 26 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 54 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS - 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X11 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6225 SM6115
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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