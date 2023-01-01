Snapdragon 685 против Dimensity 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 9 – 525K vs 287K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|142334
|GPU
|-
|140609
|Memory
|-
|108237
|UX
|-
|139021
|Total score
|287964
|525002
GeekBench 5
Single-Core Score
374
Dimensity 1080 +117%
810
Multi-Core Score
1600
Dimensity 1080 +42%
2278
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Dimensity 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|96
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM6225-AD
|MT6877V/TTZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 685
|Сайт MediaTek Dimensity 1080
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