Snapdragon 685 против Dimensity 810 VS Snapdragon 685 Dimensity 810 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 685 Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц) Преимущества MediaTek Dimensity 810 Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 9 – 390K vs 287K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 685 287964 Dimensity 810 +36% 390332 CPU - 111534 GPU - 91947 Memory - 77365 UX - 111978 Total score 287964 390332 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 685 374 Dimensity 810 +67% 624 Multi-Core Score Snapdragon 685 1600 Dimensity 810 +18% 1893

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 685 н/д Dimensity 810 1296 Stability - 97% Graphics test - 7 FPS Score - 1296

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 77 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 42 FPS

[High] Fortnite - 26 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 74 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 56 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 37 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Dimensity 810

Центральный процессор Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73

4x 1.9 ГГц – Cortex-A53 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2600 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L1 - 512 КБ Кэш L2 - 1 МБ Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 6 нм 6 нм Количество транзисторов - 12 млрд. TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 610 Mali-G57 MC2 Архитектура Adreno 600 Valhall Частота GPU - 850 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 96 32 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Да Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 1K при 60FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Модем X11 - Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2023 года Август 2021 года Класс Бюджетный Средний класс Номер модели SM6225-AD MT6833V Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт MediaTek Dimensity 810