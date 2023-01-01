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Snapdragon 685 против Dimensity 900

Snapdragon 685
VS
Dimensity 900
Snapdragon 685
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 8% выше частота процессора (2600 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 474K vs 287K
  • На 8% выше пропускная способность памяти (18.4 против 17 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 685
vs
Dimensity 900

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 685
287964
Dimensity 900 +65%
474479
CPU - 126546
GPU - 128361
Memory - 104727
UX - 115721
Total score 287964 474479
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 685
1600
Dimensity 900 +33%
2132
Image compression - 123.5 Mpixels/s
Face detection - 20.5 images/s
Speech recognition - 38.3 words/s
Machine learning - 33.1 images/s
Camera shooting - 19.6 images/s
HTML 5 - 2.51 Mnodes/s
SQLite - 632.6 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2199

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 96 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 18.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Май 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM6225-AD MT6877
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт MediaTek Dimensity 900

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